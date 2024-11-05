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Konforuyla ayaklarınızı şımartacak Crocs modellerinde 1500 TL altı indirimli fiyatlar
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Konforuyla ayaklarınızı şımartacak Crocs modellerinde 1500 TL altı indirimli fiyatlar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Farklı renk, stil ve dokularla dolu Crocs koleksiyonunun en sevilen modellerinde Gülümseten Kasım'a özel indirimler başladı. 1500 TL altı fiyatlara sahip olabileceğiniz Crocs modellerini görmek için acele edin. İşte sizin için seçtiklerimiz...

Ayaklarımıza iyi bakmak hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız açısından son derece önemli. Peki, ayaklarınızı şımartacak, hem şık hem de son derece rahat bir seçeneğe ne dersiniz? Crocs, konforu ve şıklığı bir araya getiren tasarımlarıyla tam da bu noktada imdadınıza yetişiyor. Bir terlikten, sandaletten, bottan çok daha fazlasını sunan Crocs hayatınıza konfor ve mutluluk katarak eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Bir düşünün; işten çıkıp evinize dönerken güneşli bir günde yürüyüş yaparken ya da sıradan bir alışveriş turunda ayaklarınız rahat, enerjiniz yüksek! Ne büyük keyif değil mi? Siz de bizimle hemfikirseniz Gülümseten Kasım kapsamında indirime giren Crocs modellerine bakmadan geçmek istemeyeceksiniz. İster kendiniz için ister çocuğunuz için en havalı ve rahat modelleri seçtik. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Crocs modelleri burada!

1. Crocs Off Court Clog Green Ivy Terlik

Adsız tasarım - 2024-11-05T143813.024

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Literide kadar olmasa da rahat sayılır. Model olarak klasik modelden daha şık."

  • "Çok güzel kaliteli bir ürün. Normalde 37,5 giyiyorum o yüzden 37-38 aldım tam oldu, önü zaten geniş. Kalın tabanlı ve şık duruyor. Zaten Amazon olduğu için orijinalliğinden şüphem yok."
Ürünü İncele

2. Crocs Classic Navy Terlik

Adsız tasarım - 2024-11-05T143949.008

  • "Oldukça rahat, hafif ve ergonomik. Normalde giydiğiniz numarayı almanızı öneririm."

  • "Orijinal ürün. Ürün çok rahat, herkese tavsiye ederim.
Ürünü İncele

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3. Crocs Crocband Quartz Slides

Adsız tasarım - 2024-11-05T143312.029

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam numara alın. Aşırı rahat."

  • "Normalde 38,5 giyen birisi olarak 38/39 aldım ama topuğum çıktı gibi oldu bu yüzden iade edip 39/40 aldım. Umarım o daha iyi olacaktır. Beden olarak bir numara büyük alabilirsiniz bence. Kalitesi güzeldi."
Ürünü İncele

4. Crocs Classic Lined Clog Sandalet

Adsız tasarım - 2024-11-05T143452.071

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İçi sıcak tutuyor. Normal Crocs'a göre daha rahat. Eşim hamile olduğu için satın aldım, kış aylarında rahatlıkla kullanıyor."

  • "Orijinal ürün. Ayaklarım ısındı, çok iyi."
Ürünü İncele

5. Crocs Crocband Atmosphere Takunya

Adsız tasarım - 2024-11-05T143722.012

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam numara alın. Çok rahat. Rengi efsane."

  • "Orijinal paketinde geldi, kampanyadan aldım. Crocs'un kendi mağazası ile arasında çok ciddi fiyat farkı var, bundan sonra Crocsları sadece Amazon'dan alırız artık."
Ürünü İncele

6. Crocs Classic Boot K Bot

Adsız tasarım - 2024-11-05T143111.038

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oğluma aldım, normalde 19,5 cm ayak tabanı ama 32,33 olan numarayı aldım. 1 numara büyük ama olsun. Çocuklarda bu çizmeleri çok seviyorum. Orijinal ürün, sürekli Amazon'dan alıyorum bu markayı, çok memnunum. Oğlum 5 yaşında, çok cici duruyor, üzerindeki deliklere de süslerden taktık, harika oldu."

  • "Harika. Çok çok beğendik."
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7. Crocs Crocband Clog T Ice Blue

Adsız tasarım - 2024-11-05T144728.038

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her yıl kızıma bir rengini alırım ve klasik modeller en uygun Amazon'da olur. Sezonda çıkan özel modeller de gelse harika olur. Normal terlik numarasına göre 1 numara büyük alınabilir."

  • "Mükemmel. Kızım ayağından hiç çıkarmıyor. Ergonomik rahat."
Ürünü İncele

8. Crocs Bayaband Clog Army Green

Adsız tasarım - 2024-11-05T144905.089

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat ve eski modeline göre kesinlikle daha güzel bir terlik."

  • "Kargo 2 günde ulaştı. Kargo ve paketleme mükemmeldi. Orijinal Crocs poşeti ve Crocs terlik askılığı ve Crocs ürün sertifikası ile beraber gönderildi. Klasik Crocslarım 39 bedendi. Bu model için 39/40 olan bedeni aldım harika oldu."
Ürünü İncele

9. Crocs Classic Bone Terlik

Adsız tasarım - 2024-11-05T150412.019

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle ne giydiğinizle fark ediyorsunuz. Hakiki Crocs farklı."

  • "Crocs kalitesi. Rengi çok güzel. İndirimde aldım, uygun fiyata."
Ürünü İncele

10. Crocs Classic I AM Dalmatian Clog T Sandalet

Adsız tasarım - 2024-11-05T150555.983

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Standart Crocs'un ikonik hali. Bence tam çocuklar için. Severek giyiyoruz."

  • "Çocuğum bayıldı. Tam beden aldık."
Ürünü İncele

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11. Crocs Classic Boot Bot

Adsız tasarım - 2024-11-05T144125.179

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tek dikkat etmeniz gereken ayak numaranız. Ben 37 giyiyorum 37-38 aldım, küçük geldi. 38-39 ile değiştireceğim. Çok güzel ve kibar. Terliğini almıştım, çok genişti iade ettim bu öyle değil. Tavsiye ederim."

  • "Anneme hediye aldım, çok memnun kaldı. Amazon güvencesiyle sipariş ettim ve hızla ulaştı."
Ürünü İncele

12. Crocs Bayaband Clog Bright Cobalt/Slate Grey Terlik

Adsız tasarım - 2024-11-05T150725.063

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Terliklerin kalitesi güzel ama ben kendi numaramı söyledim ve ayağıma tam oldu güneş görünce küçüldüğüne dair birçok yorum var kendi bedeninizin bir üst bedenini almayı tercih ederim."

  • "Ürün tam istenildiği gibi. Canlı rengi ve kullanım konforuna sahip."
Ürünü İncele

13. Crocs Crocband Flip Graphite/Volt Green Terlik

Adsız tasarım - 2024-11-05T150954.988

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat ve aşırı şık duruyor."

  • "Eşime aldım, çok rahat olduğunu söyledi tam kalıp."
Ürünü İncele

14. Crocs Çizgili Neo Puf Kar Botu

Adsız tasarım - 2024-11-05T144302.103

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Önce karıma aldım, kızım kıskandı, ona aldık, takım olsunlar dedim ablama aldım, hak geçmesin baldız, son olarak da kuzen… Çok masraf çıkardı çok ama hepsi çok mutlu. Tarz müthiş."

  • "Mükemmel. Çok güzel hem de hafif."
Ürünü İncele

15. Crocs Getaway Flip Black Terlik

Adsız tasarım - 2024-11-05T151135.955

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat. Ergonomik yapısı hoşuma gitti."

  • "Kız kardeşime aldım, rahat olduğunu söyledi. Şık duruyor."
Ürünü İncele

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Bu içerik 5 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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