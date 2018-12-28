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Kongo'da 'tehlike oluşturan' ebola şüphelileri firar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2018 06:09 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir hasta nakil merkezinde ebola testi sonuçları beklenen 21 kişinin kaçtığı bildirildi.

Kongo'da 'tehlike oluşturan' ebola şüphelileri firar etti

Yerel basındaki haberlere göre, ebola salgınının görüldüğü Beni eyaletinde seçimlerin Mart 2019'a ertelenmesini protesto eden gösteriler hasta nakil merkezine saldırdı.

Göstericilerin merkeze zarar vermesi üzerine merkezde bulunan ve ebola testi sonuçlarını bekleyen 24 ebola şüphelisinden durumu ağır olan 3'ü ebola tedavi merkezine gönderildi. Diğer 21 kişi olaylar sırasında hastaneden kaçtı.

Salgın İzleme Direktörlüğü Müdürü Doktor Aaron Aruna, test sonuçları beklenen 21 kişinin ebola hastalığının tüm belirtilerini gösterdiklerini ancak emin olmak için test sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Ebola şüphelilerinin toplum için tehlike oluşturduğunu ifade eden Aruna, hastaları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ülkenin doğusunda, temmuz ayı sonunda Beni eyaletinde patlak verip Ituri eyaletine yayılan ebola salgınında şu ana kadar 309 kişi yaşamını yitirdi. Verilere göre ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 kanamalı ateşten ölüm vakası daha bulunuyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ebola firar

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