HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kongo'da tren kazası: 60 ölü, 52 yaralı

Kongo'da tren kazası: 60 ölü, 52 yaralı

12.03.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen tren kazasında 60 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

Kongo'da tren kazası: 60 ölü, 52 yaralı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Lomani eyaletindeki Mwene-Ditu şehrinden Katanga eyaletinin başkenti olan Lubumbashi'ye gitmekte olan tren raydan çıkarak kaza yaptı. Ulusal Kongo Demiryolları Derneği'nin (SNCC) Altyapı Direktörü Marc Manyonga Ndambo, "Meydana gelen tren kazasında şuanda 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı" dedi.

Meydana gelen kazada kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCC) yetkilileri ise yolcuların yük trenine yasadışı bir şekilde bindiğini belirtti.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan yeni hamle! Ukrayna'dan çok sert tepki: Bu planlar uygulanırsa....Rusya'dan yeni hamle! Ukrayna'dan çok sert tepki: Bu planlar uygulanırsa....
Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldıUnkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş kararSedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittiler

Uyarılar peş peşe gelmişti! Araçlarını bırakıp gittiler

Rus ordusuna vurulan en büyük darbe

Rus ordusuna vurulan en büyük darbe

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.