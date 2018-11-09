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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 19 militan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:09 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 19 militan öldürüldü

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) merkez bölgesinde silahlı kişilere düzenlenen operasyonda 19 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Kasai Bölge Polis Sözcüsü Tshikayi Albert, yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Mishanga kentinde güvenlik güçlerinin militanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 19 militanın etkisiz hale getirildiğini aktaran Albert, 5 militanın da yakalandığını kaydetti.

Albert, operasyonda militanlara ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini vurguladı.

KDC'nin orta kesimi yaklaşık bir yıldır şiddet olaylarına sahne oluyor.

Kamuina Nsapu silahlı grubunun üyeleri, Ağustos 2016'da polis tarafından öldürülen Jean-Pierre Mpandi diğer adıyla Kamuina Nsapu adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde saldırılar düzenliyor.

Kasai bölgesinde geçen yıldan bu yana devam eden şiddet olaylarında 3 bin 383 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

BM verilerine göre, yaşanan şiddet olayları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kaldı.

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