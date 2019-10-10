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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2019'da kızamıktan 4 bin kişi öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

UNICEF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 9 ayda 4 bini ölümle sonuçlanan 203 bin 179 kızamık vakası görüldüğünü açıkladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yılın ilk 9 ayında en az 4 bin kişi kızamık nedeniyle hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 26 kentinde 203 bin 179 kızamık vakasının tespit edildiği, en az 4 bin kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, hastalığın daha da yayılmasını önlemek amacıyla binlerce çocuğa kızamık aşısının yapıldığı ve ülkenin birçok yerindeki sağlık merkezine çocuk kiti dağıtımının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Enfeksiyonun en fazla 5 yaş altı çocuklarda görüldüğü ve hastalanan çocuklarının yüzde 90'ının yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, ülkede bu yıl görülen kızamık vakalarının 2018'e göre 3 kat fazla olduğu vurgulandı.

- Dünyanın en büyük kızamık salgını

Söz konusu salgın için "dünyanın en büyük kızamık salgını" ifadesi kullanıldı.

KDC'de kızamık aşısının yapılma oranının ülke çapında düşük olmasının, salgının daha da yayılmasına yol açtığı kaydedildi.

Araştırmalar, 2018'de ülkenin yalnızca yüzde 57'sinde kızamık aşısının yapılabildiğini ortaya koydu.

Olağan aşı programı sadece 9 aylık çocuklara bir doz verilmesini kapsıyor.

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