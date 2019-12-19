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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 Ruandalı ayrılıkçı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 400 Ruandalı ayrılıkçı yakalandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerine (FDLR) bağlı 400 ayrılıkçı yakalandı.

KDC ordusu adına açıklama yapan Tümgeneral Akili Muhindo Mundos, ordu birliklerinin ülkenin Güney Kuvi bölgesindeki ormanlık alanda Ruandalı ayrılıkçılara yönelik operasyon düzenlediğini bildirdi.

Mundos, operasyonda 400 ayrılıkçının yakalandığını duyurdu.

Bir süredir devam eden operasyonlarda 2 binden fazla ayrılıkçı yakalanırken, bunlar arasında üst düzey Ruandalı ayrılıkçı liderler de bulunuyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), iki gün önce Ruanda karşıtı eylemlerde bulunan 291 kişiyi ülkesine teslim etmişti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatan ordu, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri'ni (FDLR) hedef almaya başlamıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ruanda

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