Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 BM askeri öldürüldü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 BM barış gücü askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6'sı Malavi ve 1'i Tanzanyalı 7 barış gücü askerinin ülkenin doğusunda yer alan Kuzey Kivu bölgesinde çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü, 10 askerin ise yaralandığını söyledi.

Bir barış gücü askerinin ise hala kayıp olduğunu ifade eden Dujarric, Kongolu bir kaç askerin de hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Ülkenin doğusu, zengin mineral kaynaklarının bulunduğu bölgenin kontrolünü ele geçirmeye çalışan birçok silahlı grubun çatışmalarına sahne oluyor.

Öte yandan, ülkenin doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında şimdiye kadar 177 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

