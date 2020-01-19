HABER
  4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askerlerle milisler arasında çatışma: 10 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askerlerle milisler arasında çatışma: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 20:58 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askerlerle milisler arasında çatışma: 10 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda askerlerle silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

KDC ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyon yürüttüğü Mahagi bölgesinde hafta sonu askerlerle milisler arasında Katanga, Djogo ve Tchoro kentlerinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmada iki askerin yaşamını yitirdiği, 8 milisin öldürüldüğü ifade edildi.

Etkisiz hale getirilenlerin 2017'den bu yana bölgedeki sivillere saldırıda bulunan Kongo Demokratlar Koalisyonu'na (CODECO) bağlı milisler olduğu anlatılan açıklamada, milislerin dün Djugu bölgesinde bulunan Kuzey Bahema kasabasındaki Ngopka köyüne saldırarak 7 sivili katlettikleri kaydedildi.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
Sivas'ta korkutan deprem!Sivas'ta korkutan deprem!
Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi varSokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma KDC Kongo milis ordu sivil

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Libya Zirvesi başladı! Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Libya Zirvesi başladı! Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD - Kandilli son depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

İzmir'de dehşet! Parkta tartıştığı eşini vurarak ağır yaraladı

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Fotoğraf çekmek için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düştü

Fotoğraf çekmek isterken ölümden döndü!

İstanbul'da cemevine çirkin saldırı! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da cemevine çirkin saldırı! Valilik'ten açıklama

Avcılar’da bir barda korkunç olay! Bar sahibi intihar etti

İstanbul'da barda korkunç olay!

Malatya'da korkunç olay! Saatlerce işkence yaptılar, öldü zannedip kaçtılar

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.