Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askerlerle milisler arasında çatışma: 10 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda askerlerle silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 10 kişinin öldüğü bildirildi.

KDC ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin operasyon yürüttüğü Mahagi bölgesinde hafta sonu askerlerle milisler arasında Katanga, Djogo ve Tchoro kentlerinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmada iki askerin yaşamını yitirdiği, 8 milisin öldürüldüğü ifade edildi.

Etkisiz hale getirilenlerin 2017'den bu yana bölgedeki sivillere saldırıda bulunan Kongo Demokratlar Koalisyonu'na (CODECO) bağlı milisler olduğu anlatılan açıklamada, milislerin dün Djugu bölgesinde bulunan Kuzey Bahema kasabasındaki Ngopka köyüne saldırarak 7 sivili katlettikleri kaydedildi.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

