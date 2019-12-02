Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 13 sivili öldürdü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Beni kentinde, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, ayrılıkçılar Oicha bölgesinin 10 kilometre güneybatısındaki Kukutama, Aveyi ve Kazaroho köylerine saldırı düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu Barış, Demokrasi ve İnsan Haklarını Teşvik Çalışmaları Merkezi, saldırıda çoğu bıçakla 13 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Son olayla, KDC ordusunun ayrılıkçılara karşı 1 Kasım’da başlattığı operasyon sonrası en az 123 sivil, ayrılıkçıların misilleme saldırılarında yaşamını yitirmiş oldu.

- BM üssü protesto edilmişti

Bölgede geçen hafta başında ADF güçleri 8 sivili öldürmüştü. Bunun üzerine Beni kentinde toplanan halk, yetkililere tepki göstererek gösteri düzenlemiş, bazı göstericiler belediye binasını ateşe vermiş, bazıları bölgedeki Birleşmiş Milletler Kongo İstikrar Misyonu (MONUSCO) üssüne yönelmişti.

Güvenlik güçlerinin, üsse yönelen gruba gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusundaki Ugandalı ayrılıkçı grup ADF dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Yönetim, ülkedeki BM askerlerini operasyona dahil etmemişti.

