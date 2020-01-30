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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar sivillere saldırdı: 36 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar sivillere saldırdı: 36 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) köylere saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün gece ayrılıkçılar satırlarla Beni kentindeki Manzingi, Maleki, Mebundu köylerine saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 36 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi yaralandı.

Öte yandan saldırının ardından halk köyleri boşaltarak yakındaki yerleşim yerlerine sığındı.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Ordu tarafından ay başında yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 60 asker yaşamını yitirdi, 175 asker yaralandı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ADF ayrılıkçı KDC Kongo saldırı satır sivil

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