HABER
  4. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde batan teknedeki 15 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde bir teknenin batması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, gölün Bankay mevkisinde dün akşam yaklaşık 30 yolcusu bulunan bir tekne alabora oldu.

Yetkililer, bir cenaze töreninden dönenleri taşıyan teknenin aşırı rüzgarın etkisiyle alabora olması sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı yolcuların da kaybolduğunu belirtti.

Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri ve gölleri tercih ediyor, ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 8 yaralı (2)TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kaza; 1'i ağır 8 yaralı (2)
Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdiKara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Mai-Ndombe Gölü

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Yakalandı

Annesini bıçaklayan genç tutuklandı! İfadeleri kan dondurdu

Annesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu

Mide ve bağırsaklarında 100 paket metamfetamin tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.