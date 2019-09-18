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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 14 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 23:03 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma: 14 ölü

DAKAR (AA) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kimliği belirsiz kişilerin bir köye düzenledikleri silahlı saldırıda, 14 sivil hayatını kaybetti.

Bölgede faaliyet gösteren "Banza Charite" isimli sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı saldırganların sabah saatlerinde Ituri eyaletinin Djugu kentine bağlı Dar köyüne saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 14 sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

Ordu kaynakları saldırıyı doğrularken, olaya ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.

- KDC'deki şiddet olayları

KDC'nin Ituri eyaletinde aralıktan beri Lendu ile Hema kabileleri arasında toprak anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Silahlı Lendular, hayvancılıkla uğraşan Hema kabilesinin köylerini hedef alıyor. Lendu kabilesi, Hema kabilesini korumak için bölgeye gelen askerlere de saldırı düzenliyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) paylaştığı verilere göre iki kabile arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişi öldü, evlerini terk etmek zorunda kalan 200 bin kişiden 60 bini komşu ülke Uganda’ya sığındı.

KDC'nin doğusu da 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017’den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kaldı.

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çatışma Djugu Kongo sivil

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