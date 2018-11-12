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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 22:53 | Son Güncelleme

Muhalif lider Felix Tshisekedi, partisinden gelen tepkiler üzerine dün Cenevre’de 6 muhalif parti lideriyle karar aldıkları çatı aday uzlaşısından vazgeçti

DAKAR/ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği (UDPS), 23 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde 6 muhalif partinin üzerine uzlaştığı çatı aday kararından vazgeçti.

Yerel basındaki haberlere göre, UDPS Genel Sekreteri Marc Kabund, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde KDC muhalefet partileri arasında anlaşmaya varılan çatı adayı kararını parti olarak desteklemediklerini belirterek, anlaşmadan çekilmemesi durumunda liderleri Felix Tshisekedi'yi partiden ihraç etmekle tehdit etti.

Tshisekedi, partisinden gelen tepkiler üzerine dünkü uzlaşı kararından vazgeçtiğini duyurdu.

KDC muhalefet partileri, dün Cenevre'de yaptıkları görüşmede ünlü iş adamı ve milletvekili Martin Fayulu'yu çatı aday gösterme kararı almıştı.

Halihazırda 6 muhalif partinin desteklediği Fayulu, 23 Aralık'ta yapılacak seçimde, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ve iktidar koalisyonunun adayı, eski içişleri bakanlarından Emmanuel Ramazani Shadary'e karşı yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı seçimi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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