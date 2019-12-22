HABER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doğudaki 34 ayrılıkçı grup ateşkes ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 20:18 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doğudaki 34 ayrılıkçı grup ateşkes ilan etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde faaliyet gösteren silahlı gruplardan 34'ünün, Kinşasa yönetimiyle müzakere amacıyla ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, genelde Ruandalı isyancılardan oluşan grupların temsilcilerince yayımlanan bildiride, 23 Aralık Pazartesi gününden itibaren bu grupların etkin olduğu bölgelerde ateşkes uygulanacağı belirtildi.

Ateşkesin, çatışmanın taraflarına sorunları diyalog aracılığıyla çözme şansı verdiği kaydedilen bildiride, hükümetin tutuklu tüm silahlı grup üyelerini serbest bırakması talep edildi.

Bildiride, tüm milislerin serbest dolaşımının yanı sıra, yaşlı milislerin de koşulsuz şekilde ordu ya da polis gücüne entegre edilmesi istendi.

Silahlı gruplardan Mai-Mai Yakutumba gibi büyük gruplar ise deklarasyona imza atmadı.

Diğer yandan, Kinşasa yönetiminin hafta sonu 71 Ruandalı ayrılıkçı ile bin 471 yakınını ülkelerine teslim ettiği öğrenildi.

Ruanda'ya gönderilen ayrılıkçıların, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri'nden (FDLR) ayrılan Rönesans ve Demokrasi Ulusal Konseyi üyesi olduğu belirtildi.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatan ordu, 26 Kasım'dan itibaren FDLR'yi hedef almaya başlamıştı.

Operasyonların başından bu yana, bine yakın Ruandalı ayrılıkçı teslim oldu ya da yakalandı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildiPakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi
Gümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralıGümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralı
Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştıDoğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes ayrılıkçı ilan etti KDC Kongo Müzakere silahlı grup

En Çok Okunan Haberler

Feci ölüm! İnanamadılar

Feci ölüm! İnanamadılar

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

Libya'da limana çekilen gemideki Türk personele ilişkin açıklama

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.