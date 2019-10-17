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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düşen uçaktaki 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 04:52 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düşen uçaktaki 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda düşen askeri kargo uçağındaki 8 kişiden 3'ünün daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) Sözcüsü Florence Marshal, başkent Kinşasa'da basına yaptığı açıklamada, geçen perşembe Goma kentinden 8 kişiyle havalandıktan sonra düşen uçaktaki 3 kişinin daha cesedinin bulunduğunu belirtti.

Uçağa ait enkaz ile 7 kişinin cesedinin Kasai bölgesinin Sankuru kenti yakınlarında bulunduğunu ifade eden Marshal, cesetlerin kimliklerinin tam olarak tespit edilemediğini söyledi.

Marshal, henüz ulaşılmayan 8'inci kişiye yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

- Düşmenin nedeni kötü hava şartları

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin zırhlı aracını taşıyan askeri kargo uçağı, 10 Ekim Perşembe KDC'nin Goma kentinden, Ukrayna vatandaşı 4 kişilik mürettebat, Cumhurbaşkanı'nın özel şoförü ve 3 yakın korumasıyla havalanmış, bir buçuk saat sonra uçağın uçuş kontrol merkeziyle irtibatı kesilmişti.

Hükümetin talebiyle oluşturulan MONUSCO uzmanlarının da yer aldığı ekip, pazartesi günü Kasai bölgesinin Sankuru kenti yakınlarında uçağın enkazı ile 4 kişinin cesedine ulaşmıştı.

Uçağın kötü hava şartları nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

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Antonov askeri ceset Enkaz kargo Kaza Kongo Sankuru uçak

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