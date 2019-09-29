HABER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 00:24 | Son Güncelleme

Geçen yıl temmuz sonunda başlayan salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında 2 bin 14 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 3 bin 186 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 72 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Verilerde, Ebola'dan 2 bin 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 114 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola kaynaklı olduğu bilgisine yer verildi.

Yapılan tedavi sonucu Ebola virüsü taşıyan 989 kişi sağlığına kavuşurken, 69 hastanın ise tedavisi sürüyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce, geçen ağustosta Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola virüsü taşıyan hastaya "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçların uygulanarak, vakaların yüzde 94'ünde tedaviye olumlu yanıt alındığı duyurulmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!
Elazığ'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!Elazığ'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebola KDC Kongo salgın

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da ekipler alarma geçti! 143 asker yedikleri yemekten zehirlendi!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Elazığ'da feci kaza! Minibüs ile otomobilçarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Elazığ'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Aydın'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınanların arasında gardiyanlar da var!

Aydın'da şok operasyon! Aralarında gardiyanlar da var!

Kocaeli'de korkunç kaza! Annesinin cesedine kapanıp gözyaşı döktü!

En acı an! Annesinin cesedine kapanıp gözyaşı döktü!

Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali

Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali

28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 5 milyon TL devretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.