Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri azaldı

DAKAR/ Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında ölümlerin yavaşladığı, iyileşenlerin sayısının bini geçtiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNICEF ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan ortak açıklamada, Ebola virüsü kaptıktan sonra iyileşen bininci kişinin, iyileşerek evine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, KDC'de Ebola salgınını sonlandırmaya çalışan Birleşmiş Milletler kuruluşlarının, ülkedeki sağlık kurumlarının Ebola'yla mücadeledeki güçlü liderliğini ve yerel sağlık çalışanlarının tükenmeyen enerjisini takdir ettiği vurgulandı.

- Ebola ölümleri azaldı

KDC Başbakanı Sylvestre Llunga'nın, Ebola ile Mücadele Ekip Başkanı Prof. Dr. Jean-Jacques Muyembe ile yaptığı görüşmeden sonra yapılan açıklamada, ülkede 14 aydır görülen salgında önceden 10-20 arasında olan günlük vaka sayısının bu hafta 1'e düştüğü belirtildi.

Salgının görüldüğü Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinden sadece Ituri'de bir vaka kaydedildiği ifade edilen açıklamada, Ebola ile mücadele ekiplerinin maddi desteğe ihtiyacı olduğu aktarıldı.