HABER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri bitmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 07:25 | Son Güncelleme

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede, temmuz ayı sonunda başlayan salgın nedeniyle 189 kişi yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında bugüne kadar 189 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığınca, eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan ebola salgını ile ilgili veriler yayımlandı.

Son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 412 kanamalı ateşi vakası görüldü. Bu kişilerden 365''inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Şu ana kadar 189 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 120 kişi iyileşti.

Ayrıca 412 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 47 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında, bugüne kadar 35 bin 389 kişiye virüse karşı aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti 5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti
Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değilKadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebola KDC salgın

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Ukrayna'dan Rusya'ya flaş misilleme! Bombardımana tuttular

Ukrayna'dan Rusya'ya flaş misilleme! Bombardımana tuttular

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!

Dur ihtarına uymayan araç polislere çarptı: 1 polis şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 'Abdullah Öcalan' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de 'Abdullah Öcalan' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...

Lice'de 11 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lice'de 11 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi!

5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti

5 dakikalık dolu yağışı hayatı felç etti

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.