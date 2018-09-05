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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 07:21 | Son Güncelleme

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 54'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında 93 kişinin ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Söz konusu 93 kişiden 4'ü daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 54'e çıktı.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 6 bin 134 kişiye aşı yapıldı.

Ülkedeki bir önceki ebola salgını, Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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