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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola salgını sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 04:23 | Son Güncelleme

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya çıktı - Virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 38'e ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 142'ye çıkarken bu kişilerden 111'inin ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Söz konusu 111 kişiden 7'sinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 66'ya ulaştı. Virüsü kaptıktan sonra iyileşen kişi sayısı ise 38'e çıktı.

Bu arada, 142 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 31 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere test uygulama imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 9 bin 721 kişiye aşı yapıldı.

Ülkedeki bir önceki ebola salgını, Ekvator eyaletinde görülmüştü.

KDC'de 1976 yılında ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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