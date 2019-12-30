Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuzda başlayan Ebola salgınında şu ana kadar 2 bin 231 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkenin doğusunda Temmuz 2018'den bu yana 3 bin 373 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Virüs nedeniyle 2 bin 231 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de gözetim merkezlerinde müşahade altında tutuluyor.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

