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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola yeni bir eyalete sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 15:15 | Son Güncelleme

Güney Kivu eyaletinde görülen iki Ebola vakasından biri ölümle sonuçlandı - Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 811'e ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir yıldan uzun süredir görülen Ebola salgınının yeni bir eyalete sıçradığı bildirildi.

Güney Kivu Eyaleti Valisi Theo Ngwabidje, yaptığı açıklamada, eyaletin Mwenga bölgesinde bir kadın ve yedi aylık bebeğinde Ebola virüsü görüldüğünü belirtti.

Virüs bulaşan kadının yaşamını yitirdiğini aktaran Ngwabidje, bebeğinin ise tedavi altında olduğu bilgisini paylaştı.

Ngwabidje, kadının, salgının uzun süredir görüldüğü Beni kentinden Mwenga'ya geldiğini ifade ederek, "Dünden bu yana, Ulusal Koordinasyon ekipleri, salgınla mücadele için eyalette çalışma yürütüyor." dedi.

Salı günü, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşgüdümünde yapılan araştırma kapsamında KDC'deki yaklaşık 700 Ebola hastası üzerinde "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçlar denendiğini duyurmuş, vakaların yüzde 94'ünde de iyileşme sağlandığını açıklamıştı.

- Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 811

KDC'de geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 811'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilerde, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde, 2 bin 842 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 748 kişide Ebola virüsüne rastlandığı belirtildi.

Virüsü taşıyan 844 kişi iyileşirken, Ebola merkezlerindeki 93 kişinin tedavisi sürüyor.

Bölgede, 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 200 bine yakın kişi aşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Güney-Kivu Kongo Ngwabidje salgın

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