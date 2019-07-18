Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde elini yıkamayana asker müdahale edecek

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Ebola ile mücadele kapsamında salgının görüldüğü bölgelerde zorunlu el yıkama uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Salgın Müdahale Koordinatörü Dr. Aruna Abedi, Ebola virüsünün geçen hafta ilk defa görüldüğü Goma kentinde basına yaptığı açıklamada, bölgede virüsün yayılmasını önlemek için el yıkamayı mecburi kıldıklarını belirtti.

Abedi, asker ve polislerin ellerini yıkamamakta direnen kişilere müdahale edeceklerini ve ateş kontrolü de yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan, salgının görüldüğü eyalete yakın bölgelerde de kampanyaya katılım çağrısı yapıldı.

- Ölü sayısı 1604'e yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen yıl temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 522 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 428'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 1604 kişi hayatını kaybederken, virüsü taşıyan 717 kişi başarıyla tedavi edildi. Ebola merkezlerinde 107 kişinin tedavisi sürüyor.