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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etnik çatışma: 45 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 03:33 | Son Güncelleme

Ülkenin batısında Banunu ve Batende kabileleri arasında çıkan çatışmada 45 kişi öldü, 60 kişi yaralandı - En az 4 bin kişi Kongo Nehri'ni geçerek Kongo Halk Cumhuriyeti'ne sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısında iki etnik grup arasında çıkan çatışmada en az 45 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, pazar gününden bu yana Mai-Ndombe kentinde Banunu ve Batende kabileleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Banunu kabilesi mensupların, Batende topraklarındaki gömülü şeflerinin kalıntılarını almak istemesi üzerine çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 45 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi ormana kaçarken, aralarında yaralıların da olduğu en az 4 bin KDC'li Kongo Nehri'ni geçerek komşu Kongo Halk Cumhuriyeti'ne sığındı.

Ordu birliklerinin bölgeye sevk edilmesinin ardından çatışmaların durduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
45 ölü etnik çatışma Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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