Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 12 sivil öldü

BENİ (AA) - Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde, isyancıların saldırılarında 12 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Beni kenti yöneticisi Kasereka Kibwana Donat, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) Oicha ve Eringeti bölgelerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Donat, Oicha'da 9, Eringeti'de 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Kuzey Kivu'ya yaptığı ziyarette, bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplara karşı operasyon başlatılması talimatını vermişti.

Bölgede ordu ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 10 Haziran'dan beri en az 160 sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçen hafta açıkladığı raporda, bölgedeki çatışmaların 300 bin kişiyi evlerinden ettiğini bildirmişti.

Uganda'da 33 yıldır iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı 1995'te kurulan ADF, üyelerinin ülkeden sürülmesinden bu yana KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteriyor.

ADF, Ekim 2014'ten bu yana Beni kentinde çok sayıda saldırı düzenledi.

