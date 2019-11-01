Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyon devrildi: 22 ölü, 10 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti emniyet birimlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Tanganyika vilayetindeki maden bölgesinde kalay taşı yüklü kamyon, Mutetenya köyü yakınlarında devrildi.
Tanzanya'ya kayıtlı bir Hindistan maden şirketine ait kamyonun kasasında, kalay taşları üzerinde yolculuk yapanlardan 22'si hayatını kaybetti, 10 kişi ağır yaralandı.
Maden bölgesi yerel yöneticisi Pierre Mukamba, kamyonun büyük bir kayaya çarptıktan sonra devrildiğini belirtti.
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