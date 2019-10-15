HABER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaybolan uçağın enkazı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:42 | Son Güncelleme

Antonov tipi askeri kargo uçağının enkazı, Kasai bölgesinin Sankuru kenti yakınlarında bulundu - Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin özel şoförü ve 3 yakın korumasının da aralarında olduğu uçaktaki 8 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda, geçen hafta 8 kişiyle kaybolan askeri kargo uçağının enkazı bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçen perşembe Kuzey Kivu eyaletine bağlı Goma kentinden havalandıktan sonra kaybolan Antonov tipi askeri kargo uçağının enkazına Kasai bölgesinin Sankuru kenti yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin özel şoförü ve 3 yakın korumasının da aralarında olduğu 8 kişilik ekipten 4'ünün cesedine ulaşıldığının kaydedildiği açıklamada, diğer 4 kişi hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, aralarında Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'ndan uzmanların da olduğu bir ekibin enkaz alanında çalışma yürüttüğü, kötü hava şartlarının uçağın düşmesine neden olmuş olabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin zırhlı aracını taşıyan askeri kargo uçağı, 10 Ekim Perşembe KDC'nin Goma kentinden, içinde Ukrayna vatandaşı 4 kişilik mürettebat, Cumhurbaşkanının özel şoförü ve 3 yakın korumasıyla havalanmış, bir buçuk saat sonra uçağın uçuş kontrol merkeziyle irtibatı kesilmişti.

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Farkındalık için gözleri kapalı yürüdülerFarkındalık için gözleri kapalı yürüdüler
Sivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destekSivas'ta STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antonov askeri düştü ENKEZ Goma kargo KDC Sankuru uçak

En Çok Okunan Haberler

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

Elazığ'da korkutan yangın

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.