Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Konzo hastalığı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında son 2 ayda 225 Konzo vakası görüldü.

Kwango eyaleti Sağlık Bakanı Jean-Gauthier Kibangu yaptığı açıklamada, temmuz başından bu yana bacakları ve beli felç eden 225 Konzo vakası tespit edildiğini belirtti.

Düşük protein tüketiminin hastalığın ortaya çıkmasına uygun ortam hazırladığını kaydeden Kibangu, vakaların çoğunun fakir aileler arasında görüldüğünü bildirdi. Kibangu, hastalığın "manyok" adı verilen bitkiden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Manyok, ülkenin batı eyaletlerinde tüketiliyor. Acı bir tadı olan manyok, içindeki siyanürün yok edilmesi için en az 4 gün suda bekletildikten sonra güneşte kurutularak tüketiliyor.

