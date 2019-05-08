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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kivu eyaletindeki çatışmada 1 polis ile 8 ayrılıkçı öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde ayrılıkçı Mai-Mai grubu ile ordu mensupları arasında çıkan çatışmada 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mai-Mai grubu üyesi silahlı kişiler, Kuzey Kivu'daki Butembo kent merkezini işgal etti.

Ordu ve emniyet kuvvetlerinin ayrılıkçılara karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 8 ayrılıkçı ve 1 polis yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri kentte operasyon başlatırken, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diğer yandan, KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Ebola salgının en yoğun görüldüğü yer olan Butembo'da, salgınla mücadele çalışmalarının son günlerde artan silahlı grupların faaliyetleri nedeniyle sekteye uğradığı belirtildi.

Açıklamada, takip eden günlerde Ebola vakalarında ve ölümlerinde artış olabileceği kaydedildi.

KDC'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Etnik Mai-Mai grubu, KDC'nin bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana bölgede faaliyet gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Kongo Demokratik Cumhuriyeti Mai Mai

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