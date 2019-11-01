Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ordudan silahlı gruplara yönelik operasyon

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu, ülkenin doğusundaki silahlı gruplara yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) dahil bölgedeki tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan askeri temizlik harekatı başlatıldığı bildirildi.

Ordu Sözcüsü Binbaşı Leon Richard Kasonga yaptığı açıklamada, "Ordu silahlı grupları tamamen ortadan kaldırmak için büyük çaplı operasyon başlattı ve tüm silahlı grupları, isyancıları yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek." dedi.

Komşu ülkeler Burundi, Tanzanya, Ruanda ve Uganda'dan gelecek hiçbir askeri ve lojistik desteğin kabul edilmeyeceğini kaydeden Kasonga, operasyonlarda sadece KDC ordu güçlerinin yer alacağını söz konusu ülkelerin "ülke topraklarına girmeden" sadece istihbarat paylaşımlarını kabul edeceklerini ifade etti.

Kasonga ayrıca operasyonda KDC'deki görev süresi aralık ayında dolacak Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) askerlerinin de yer almayacağını aktardı.