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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 05:03 | Son Güncelleme

Albert gölünde alabora olan ve 22 kişinin bulunduğu teknedeki 11 kişiye ulaşılamıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda bir teknenin alabora olması sonucu 11 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Uganda'nın Kitebere kentinden yola çıkan 22 kişilik ticari tekne, KDC'nin Ituri vilayetindeki Albert gölünde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Teknedekilerden 4'ü kadın 11 kişi, acil müdahale ekipleri tarafından kurtarılırken, 11 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip KDC'de, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere yol açıyor.

Ülkenin doğusundaki Kivu Gölü'nde nisan ayında bir teknenin batması sonucu 142 kişi, batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde ise mayıs ayında başka bir teknenin batması nedeniyle 47 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alabora Albert Gölü KDC Kongo tekne

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