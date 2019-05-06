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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 2 ölü, 31 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 2 ölü, 31 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kivu Gölü'nde, 83 yolcunun bulunduğu teknenin batması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletindeki Kalehe bölgesinde bulunan Kaziba kasabasından Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'ya giden, tarım ürünleriyle aşırı yüklü bir tekne Kivu Gölü'nde alabora oldu.

Teknede bulunan 83 kişiden 50'si kurtarılırken, 31 yolcu kayboldu, 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Sivil savunma yetkilisi Delphin Mbirimbi, teknenin aşırı yük ve sert rüzgar nedeniyle alabora olduğunu, kaybolan kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kalehe bölgesinde 15 Nisan'da meydana gelen tekne kazasında 130'a yakın kişi yaşamını yitirmişti.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlara ve çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'nı çevreleyen nehirleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü kazalara neden oluyor.

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Kano Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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