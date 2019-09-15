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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne battı: 36 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

Kongo Nehri'nde batan tekneden 76 kişi kurtarılırken, 36 kişi kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) ve orta Batı Afrika'nın en uzun nehri Kongo Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 36 kişinin kaybolduğu bildirildi.

KDC polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Mai-Ndombe kentinden başkent Kinşasa'ya yolcu taşıyan bir teknenin başkent girişindeki Maluku yakınlarında battığı belirtildi.

Açıklamada, yüzden fazla yolcu taşıyan tekneden 76 yolcunun kurtarıldığı, 36 kişiden halen haber alınamadığı kaydedildi.

Yetkililer, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere yol açıyor.

KDC'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde nisan ayında teknenin batması sonucu 142, ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde mayıs ayında ise teknenin batması sonucu da 47 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti tekne tekne kazası

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