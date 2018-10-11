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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 04:57 | Son Güncelleme

4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, salgında ölenlerin sayısı 87'ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında görülen kanamalı ateş vakası 194'e çıktı. Bu kişilerden 159'unun ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 159 kişiden 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle, salgında ölenlerin sayısı 87, virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 53 oldu.

Bu arada, 194 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Ayrıca, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 15 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın

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