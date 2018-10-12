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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 06:36 | Son Güncelleme

3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, salgında ölenlerin sayısı 90'a çıktı - Güvenlik güçleri, ebola kurbanlarının defin işlemlerinde görev alan sağlık ekiplerini koruyacak

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında görülen kanamalı ateş vakası 200'e çıktı. Bu kişilerden 165'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 165 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle, salgında ölenlerin sayısı 90, virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 53 oldu.

Bu arada, 200 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Diğer yandan bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında yaklaşık 16 bin kişiye aşı yapıldı.

Bakanlık ayrıca, ebola kurbanlarının defin işlemlerinde görev alan sağlık ekiplerine düzenlenen saldırılar nedeniyle, güvenlik güçlerinin görevlileri koruyacağını açıkladı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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ebola salgını Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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