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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 20:55 | Son Güncelleme

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında görülen kanamalı ateş vakası 214'e çıktı. Bu kişilerden 179'unun ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 179 kişiden 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 104'e çıktı.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşen 55 kişi bulunuyor.

Bu arada, 214 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 17 bin 438 kişiye aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola salgını Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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