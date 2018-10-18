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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında görülen kanamalı ateş vakası 223'e yükseldi. Bu kişilerden 188'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 188 kişiden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 109'a yükseldi.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 57 oldu.

Bu arada, 223 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 18 bin 998 kişiye aşı yapıldı.

- "Uluslararası yayılma riski yok"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC'deki ebola salgınının "endişe verici" olduğu, ancak uluslararası boyut taşımadığı açıklaması yaptı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom, salgının bölgesel yayılma riskinin yüksek olduğunu ancak uluslararası yayılma riski taşımadığını bildirdi. Adhanom, DSÖ olarak KDC'ye seyahat uyarısı yapılmasına karşı olduklarını vurguladı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti salgın

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