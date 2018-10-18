Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan, ardından Ituri eyaletine yayılan salgında görülen kanamalı ateş vakası 223'e yükseldi. Bu kişilerden 188'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Söz konusu 188 kişiden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle salgında ölenlerin sayısı 109'a yükseldi.

Virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 57 oldu.

Bu arada, 223 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Öte yandan, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 18 bin 998 kişiye aşı yapıldı.

- "Uluslararası yayılma riski yok"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC'deki ebola salgınının "endişe verici" olduğu, ancak uluslararası boyut taşımadığı açıklaması yaptı.