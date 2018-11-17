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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede, temmuz ayı sonunda başlayan salgın nedeniyle 166 kişi yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında bugüne kadar 166 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kivu eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan ebola salgını ile ilgili veriler yayımlandı.

Son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 358 kanamalı ateşi vakası görüldü. Bu kişilerden 311'inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Şu ana kadar 166 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 100'den fazla kişi iyileşti.

Ayrıca 358 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 47 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında, bugüne kadar 31 bin 713 kişiye virüse karşı aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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