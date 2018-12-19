HABER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 03:52 | Son Güncelleme

Son 5 günde 21 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 271'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında, son 5 günde 21 kişi öldü. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 271'e çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan salgınla ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 542 kanamalı ateş vakası görüldü.

Bu kişilerden 494'ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Son 5 günde 21 kişinin hayatını yitirdiği salgında, ölenlerin sayısı 271'e yükseldi.

Salgında ebola virüsü kapan 192 kişi iyileşti.

Ayrıca kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölüm vakası daha bulunuyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 48 bin 781 kişiye aşı yapıldı.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!
Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar varEğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!

Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!

Öfkenin böylesi! Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

Kepçe operatörlerinin kavgası korkunç şekilde sonuçlandı!

Kepçe operatörlerinin kavgası kanlı bitti!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.