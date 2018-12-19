Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında, son 5 günde 21 kişi öldü. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 271'e çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan salgınla ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 542 kanamalı ateş vakası görüldü.

Bu kişilerden 494'ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Son 5 günde 21 kişinin hayatını yitirdiği salgında, ölenlerin sayısı 271'e yükseldi.

Salgında ebola virüsü kapan 192 kişi iyileşti.

Ayrıca kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölüm vakası daha bulunuyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 48 bin 781 kişiye aşı yapıldı.

