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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:44 | Son Güncelleme

Salgının sıçradığı Güney Kivu eyaletinde virüsün bulaştığı ikinci kişi de Ebola'dan öldü

ANKARA/KİNSAŞA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının sıçradığı üçüncü eyalet Güney Kivu'da, virüsü kapan ikinci kişinin de öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin Mwenga bölgesinde, geçen hafta belirlenen ve biri ölümle sonuçlanan 2 Ebola vakasının ardından üçüncü bir vakanın ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, geçen haftaki vakalardan ikincisinin de öldüğü kaydedildi.

Salgının bir yıldan uzun süredir etkili olduğu Kuzey Kivu'da yeni bir bölgeye yayıldığı aktarılan açıklamada, Walikale bölgesinin silahlı bir grubun kontrolünde olduğu vurgulandı.

- Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 844

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilerde, Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde, 2 bin 888 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 794 kişide Ebola virüsüne rastlandığı belirtildi.

Bakanlık, geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında bin 844 kişinin yaşamını yitirdiğini, 94 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola'dan kaynaklandığını ifade etti.

Virüsü taşıyan 868 kişi iyileşirken, Ebola merkezlerindeki 82 kişinin tedavisi sürüyor.

Bölgede, 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 200 bine yakın kişi aşılandı.

Geçen salı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütü eşgüdümünde yapılan araştırma kapsamında KDC'deki yaklaşık 700 Ebola hastası üzerinde "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçlar denendiğini duyurmuş, vakaların yüzde 94'ünde de iyileşme sağlandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ebola Güney-Kivu Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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