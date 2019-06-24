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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki etnik çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kabileler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yerinden oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Hema ve Lendu kabileleri arasında iki haftadır devam eden çatışmalar, on binlerce kişiyi yerinden etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinde Hema ve Lendu kabileleri arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 100 bine yakın kişi Uganda sınırına sığındı.

Eyalette, iki hafta önce, Lendu kabilesinden 4 iş adamının öldürülmesiyle başlayan şiddet olaylarında en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.

- KDC'deki şiddet olayları

Ituri eyaletinde iki kabile arasında yılbaşından bu yana devam eden şiddet olaylarında 300'den fazla kişi öldü. Ülkenin doğusu, 20 yıldır bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017’den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
etnik çatışması KDC

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