Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde 4 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketinde, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bashu bölgesinde dün etkili olan yağışlar Kamikingi nehrinin taşmasına neden oldu.

Nehrin taşması sonucu oluşan selin ardından suların çekilmesiyle 4 kişinin cesedi bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 6 kişiden de haber alınamadığı belirtildi. Bölgede, çok sayıda ev yıkılırken, tarım alanları sular altında kaldı.

Ekvator ve tropikal iklim kuşağında yer alan KDC'de bu yıl yağışların artması bekleniyor.

Geçen yıl 12 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkent Kinsaşa'da yaşanan sellerde 44 kişi hayatını kaybetmişti.

