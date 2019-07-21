Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkentinde siyasi gösterilere yasak

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinsaşa'da bir haftalığına tüm siyasi gösteriler yasaklandı.

Başkentte, Senato Başkanı seçimi öncesi iktidar partisi ve muhalefetin düzenlenmeyi planladığı tüm gösterilere yasak getirildi.

Kinsaşa Emniyet Müdürü General Sylvavo Kasongo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valinin emriyle tüm siyasi protestoların bir haftalığına yasaklandığını belirtti.

Kasongo, kamu düzenini bozmaya çalışanların karşılarında polisi bulacağını, kanunlara uyulması gerektiğini söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı destekleyenler, Kabila'nın partisi ile Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin partisi arasındaki koalisyonun sona erdirilmesi talebiyle yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Tshisekedi'nin partisi ise yeni hükümetin bir an önce açıklanması için yürüyüş yapacağını bildirmişti.

KDC'li senatörler, 27 Temmuz'da Senato Başkanı'nı belirleyecek.

Göreve ocakta gelen Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin partisi, parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığı için henüz hükümet kuramadı.

Tshisekedi ile Kabila'nın partisi arasında kabine müzakereleri birkaç aydır devam ediyor.

