Kongo Demokratik'te ayrılıkçılar parktaki 3 gorili öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki doğal koruma alanında, ayrılıkçıların silahlı saldırısı sonucu 3 gorilin öldürüldüğü bildirildi.

Tayna Goril Rezervi Yönetim Kurulu Başkanı Ndeya Kakungu Paluku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Kivu'daki Virunga parkı yakınlarındaki Tayna Koruma Alanındaki gorillerden üçü Nduma Kongo Savunma (NDC) ayrılıkçı grup tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Paluku, işlenen suçun kabul edilemez olduğunu belirterek, grubun gorilleri yemek amacıyla öldürdüğünü ileri sürdü.

Öte yandan NDC'nin bir temsilcisi ise gorillerin gruba saldırdığını, hayvanların nefsi müdafaa neticesinde öldürüldüğünü iddia etti.

Kuzey Kivu'nun Lubero bölgesindeki yerel toplulukların girişimi ile 1998 yılında kurulan Tayna Koruma Alanındaki birçok vahşi hayvan türünün yanı sıra 500 goril yaşıyor.

Kuzey Kivu eyaletindeki maden ocaklarının kontrolünü ele geçirmek amacıyla Ntabo Ntaberi Cheka tarafından 2009'da kurulan NDC, 100'e yakın ayrılıkçıdan oluşuyor.

İsyan hareketine katılma, çocuk savaşçı bulundurma ve insanlığa karşı şiddet suçundan aranan Cheka, Temmuz 2017'de ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu'na (MONUSCO) teslim olmuştu.

