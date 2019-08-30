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Kongo Demokratik'te eboladan ölenlerin sayısı 2 bine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik'te eboladan ölenlerin sayısı 2 bine ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine ulaştığı bildirildi.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın KDC Koordinatörü Corinne N'Daw, "Ülkede, ebola virüsü nedeniyle 2 bin kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 3 bin yeni ebola vakası tespit edildi." dedi.

Sayının, ülke için kritik bir süreci ifade ettiğini ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayan N'Daw, "Sağlık çalışanları, ebola virüsünü tespit etmekte yetersiz kalıyor." ifadesini kullandı.

- Virüsü taşıyan 844 kişi iyileşti

KDC'de geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgını, ülkenin Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde etkili oluyor.

Virüsü taşıyan 844 kişi iyileşti.

Bölgede, 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 200 bine yakın kişi aşılandı.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti ebola KDC Oxfam Oxfam'ın KDC Koordinatörü Corinne N'Daw

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