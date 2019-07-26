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Kongo Demokratik'te hükümet kurma müzakerelerinde sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın koalisyonları aylardır süren görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hükümet ile muhalefet arasında aylardır süren görüşmelerin ardından tarafların hükümet kurulmasına ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, mecliste çoğunluğa sahip önceki Cumhurbaşkanı Joseph Kabila’nın koalisyonu Kongo Ortak Cephesi (FCC) ile Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin koalisyonu Değişim için Kazanılmış Siyasi ve Sosyal Güçler Topluluğu (CACH) arasında mart ayından bu yana süren görüşmelerin ardından hükümet kurma anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın içeriğine dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi, geçen yıl 30 Aralık’ta seçilmiş, 24 Ocak’ta göreve başlamıştı.

Tshisekedi, mart ayı sonunda Kabila koalisyonundan Sylvestre Ilunga Ilunkamba’yı başbakan olarak atamıştı.

Ilunkamba, hükümetini oluşturmak için koalisyonlar arasındaki müzakerelerin sonucunu beklemişti.

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