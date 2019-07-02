Kongo Halk Cumhuriyeti'nde iki tren çarpıştı

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde iki yük treninin çarpışması sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pointe-Noire bölgesindeki Ngodji garında iki yük treni çarpıştı. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Kongo Demiryolları Genel Müdürü (CFCO) Jean-Claude Tchibassa Louboungou, talihsiz kazanın kendilerini hüzne boğduğunu belirtti.

Louboungou, yetkililerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek "Yaralıları ve can kayıplarını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Demiryolu altyapısının yetersiz olduğu ülkede, kurumda yaşanan yolsuzluklar nedeniyle tren ulaşımı uzun süredir belirli aralıklarla yapılabiliyor.

İşçilerin büyük bir kısmı OFCO'yu aylardır maaşlarını ödememekle suçluyor.

Kaza, yaklaşık 5,5 buçuk milyon nüfuslu ülkede 1992 ve 2005'te Mvoungouti tren kazaları ile 2012'de Yanga'daki tren kazasından sonraki 4'üncü büyük tren kazası olarak tarihe geçti.

