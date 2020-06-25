Kongo tarihinin 'en ölümcül' ikinci ebola salgını sona erdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarihindeki en ölümcül ikinci salgın olan ve iki yıldan bu yana ülkenin özellikle doğusunda etkili olan ebola salgını resmen sona erdi.

Sağlık Bakanı Eteni Longondo, salgının Kongo’nun 60 yıllık tarihindeki ‘en karmaşık, en ölümcül ve en uzun’ salgın olduğunu vurguladı.

Longondo, iki yıllık süre boyunca 3 bin 463 kişinin enfekte olduğunu, ancak vaka sayılarının muhtemelen daha yüksek olduğunu ve 2 bin 277 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ancak bu güzel haber, ülkenin batısında yeniden artışa geçen ebola vakaları, kızamık salgını ve koronavirüs tehdidi gibi ülkenin hâlâ yüzleşmek zorunda olduğu sağlık sorunlarıyla gölgelendi.

Mbandaka kentinde 1 Haziran’da ikinci ebola salgını patlak verdi ancak yapılan genetik testler ilk salgınla bunun bir bağlantısı olmadığını ortaya koydu.

Eteni Longondo, “Sağlık Bakanlığı, Mbandaka'da mümkün olan en etkili yanıtı sağlamak için bu uzun salgından alınan derslerden ve elde edilen başarı faktörlerinden faydalanmayı planlıyor” dedi.

En ölümcül ebola salgını 2013-2016 yılları arasında Batı Afrika’da Gine, Sierra Leone ve Liberya’da etkili olmuş ve 11 bin 300’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

