105 mahkum firar etti! Aralarında o katil de var!

Yerel kaynaklar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Kabinda Merkez Hapishanesi’nden toplam 105 mahkumun kaçtığını açıkladı.

Yerel bir gazeteci yaptığı açıklamada, mahkumların yarısından fazlasının Perşembe günü yerel saatle 15.00 sıralarında firar ettiğini söyledi.

Firarların, hapishanede görevli 3 polis memurunun kötü beslenme nedeniyle ölen bir mahkumu gömmek için birkaç mahkuma eşlik etmesi sırasında gerçekleştiği ve mahkumların bir anlık güvenlik boşluğundan yararlandığı düşünülüyor. Firar etmeyen birkaç mahkumun da yaralandığı belirtildi.

Büyük firardan sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda 6 mahkumun yakalandığı bilgisi verildi.

Kaçanlar arasında, ‘Kibamb Katliamı’ olarak bilinen katliamı gerçekleştiren bir suçlunun da olduğu ve bu nedenle şehirde insanların sokağa çıkamadığı belirtildi.

KAYNAK: İHA

