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Kongo’da 6 korucu öldürüldü

10.01.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Virunga Ulusal Parkı’nda kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan ve nesli tükenmekte olan dağ gorillerinin sığınağı olan Virunga Ulusal Parkı’nın ortasında bulunan Nyamitwitwi bölgesine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Virunga Ulusal Parkı’nda kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan ve nesli tükenmekte olan dağ gorillerinin sığınağı olan Virunga Ulusal Parkı’nın ortasında bulunan Nyamitwitwi bölgesine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti.
Virunga Ulusal Parkı Sözcüsü Olivier Mukisya yaptığı açıklamada, saldırganların kimliğinin henüz belirlenemediğini ifade etti. Mukisya, koruculara yönelik önceki saldırılar için ise Doğu Kongo’daki toprakları ve doğal kaynakları kontrol etmek için savaşan çeşitli milis güçleri suçladı.

Virunga, dünyadaki dağ gorillerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Afrika’nın en eski milli parkı olan Virunga, Afrika’nın aynı zamanda en büyük tropikal yağmur ormanı rezervidir. Virunga, 7 bin 800 kilometre karelik alana sahiptir.
Kongo’da 12 Nisan’dan bu yana 200’den fazla korucu öldürüldü.

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